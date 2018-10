Hautes-Pyrénées : un accident sur un chantier ferroviaire fait deux morts et deux blessés

En arrivant sur les lieux, les pompiers ont dégagé un ouvrier sans vie et un second en arrêt cardio respiratoire qui n'a pu être réanimé, précise France 3 Occitanie. En urgence absolue, les deux ouvriers blessés ont été transportées vers les hôpitaux de Tarbes et Toulouse.





Selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes sont toutes employées par Engie Ineo Ferroviaire, une entreprise sous-traitante de la SNCF. Elles faisaient toutes partie d'un groupe de cinq personnes se trouvant sur l'un des engins impliqués dans la collision. Une troisième personne serait également grièvement blessée, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.





Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, s'est rendu sur place pour effectuer une reconnaissance en hélicoptère du site dans la matinée. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre.