SNCF : un dépôt de plainte après la publication de la vidéo d'un ébat sexuel dans un RER

En attendant un éventuel volet judiciaire, la vidéo continue d'être relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un couple en plein ébat, alors que la jeune femme qui filme les interpelle : "Excusez-moi". "C'est une blague", ajoute-t-elle, avant de quitter la rame. Une blague qui pourrait coûter cher aux deux protagonistes : s'ils sont retrouvés, ils encourent un an de prison et 15.000 euros d’amende pour "exhibition sexuelle".