Soleil et chaleur pour tout le monde !

Les températures étaient torrides, ce jeudi 28 juin, partout dans notre pays. À Béziers, la ville la plus chaude, il a fait 30 degrés cet après-midi. En effet, une vague d'air très chaud remonte progressivement du Sahara et nous rappelle que les vacances d'été approchent. Une hausse des températures de sept ou huit degrés est donc à prévoir dans toute la métropole, dans les jours à venir.



