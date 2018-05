Soupçons de trahison à la DGSE

C'est un coup de tonnerre au cœur du contre-espionnage tricolore. Deux ex-agents de la DGSE ont été mis en examen et écroués en décembre 2017. Selon le ministère des Armées, ils ont été déférés devant le juge d'instruction pour des délits de trahison par livraison d'informations à une puissance étrangère, provocation au crime de trahison et atteinte au secret de la Défense nationale. Ils risquent jusqu'à quinze ans de prison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.