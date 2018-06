Soupçons de violences policières à Pantin : une enquête ouverte et un policier provisoirement privé de son arme

Postée le 2 juin dernier sur la page Facebook "Islam et Info", la vidéo cumule déjà plus de 400.000 vues. La scène dure un peu plus de trente secondes, une durée suffisante pour voir un homme asséner trois gifles violentes à un autre, adossé à l'étal d'un magasin, qui ne se défend pas. Blouson noir, crâne chauve, l'auteur des coups ne manque pas de regarder autour de lui avant et après chaque claque, ne souhaitant visiblement pas être vu.





Dans quel contexte cette vidéo a-t-elle été filmée ? Difficile, lors de la visualisation de ces seules images, d'en savoir davantage. Dans son post Facebook, la page "Islam et info" indique toutefois que l'agresseur "est un policier de la BAC" et que la scène se déroule à Pantin. Repérée initialement par nos confrères de BuzzFeed News, l'affaire est également remontée aux oreilles du maire (PS) de Pantin, Bertrand Kern qui, selon Le Parisien, a alerté le commissariat.