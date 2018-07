Steward en sang, passager cloué au sol, vol annulé : à Paris, un embarquement EasyJet tourne à la foire d’empoigne

L’altercation est violente. Au point qu’un steward finit en pleurs et en sang, et un passager, plaqué au sol, visiblement interpellé par les forces de l’ordre. Un violent incident a en effet eu lieu, dans la soirée du vendredi 29 juin, à bord d’un avion Easyjet, opposant un passager et l’équipage. La scène se passe à Paris-Charles de Gaulle, alors que l’avion doit décoller pour Palma de Majorque.





Une vidéo, postée sur Twitter par une passagère, montre la vive altercation entre le passager et un membre de l’équipage. Puis surgissent des forces de l’ordre, qui plaquent le jeune homme au sol avant de le menotter et de l'évacuer. La jeune femme indique être passagère de l’avion, mais ne pas être l’auteure de la vidéo. Mais est visiblement bien mécontente. "Une arrivée avec 2 heures de retard et un accueil lamentable à bord qui aboutit à des débordements de violence traumatisants pour tous les passagers à l'aéroport Charles de Gaulle", s'indigne-t-elle dans le texte accompagnant la vidéo.