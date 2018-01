Strasbourg : 20 blessés dont 3 graves à cause de pétards du Nouvel An

Au moins 20 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, à Strasbourg, la nuit de la Saint-Sylvestre, en manipulant des pétards. "Plus de la moitié des blessés ont entre 12 et 17 ans. Le plus jeune a 12 ans, le plus âgé 45 ans", a indiqué le Dr Philippe Liverneaux, chef du service SOS Mains du CHU de Strasbourg, à l'AFP. La plupart ont des lésions aux mains, aux yeux et présentent une surdité.





Parmi les trois personnes grièvement blessées, "une a eu deux doigts amputés, deux autres souffrent de lésions de blast (souffle du pétard, ndlr), elles ont la peau éclatée avec des nerfs ou la peau abîmés", a précisé le Dr Liverneaux. Une policière a aussi eu la main brûlée par un mortier lors d'une intervention dans un quartier de la ville.