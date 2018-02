Suisse : la fille d'un convoyeur de fonds libérée en échange d'une grosse rançon

Jeudi 8 février 2018, une incroyable histoire de kidnapping s'est déroulée entre Lyon et la Suisse. Un convoyeur de fonds a accepté de livrer l'argent qu'il transportait aux ravisseurs de sa fille. La victime, une jeune femme de 22 ans, a été retrouvée saine et sauve après le versement d'une grosse rançon. Le montant du préjudice s'élève à dix millions d'euros. Les braqueurs, qui ont pris la fuite avec leur butin, restent introuvables.



