Syndrome du bébé secoué : la nourrice de Rose, 5 mois, avoue l'avoir tuée

Selon les informations de nos confrères, l'assistante maternelle, qui disposait d'un agrément de la Protection maternelle et infantile, avait reçu une formation sur le syndrome du bébé secoué. Tous les ans, entre 120 et 240 nourrissons en meurent en France. Pour éviter que d'autres parents vivent ce qu'ils sont en train de subir, Marie et Renaud (ndlr : les parents de Rose) ont décidé de se porter partie civile et de "tout mettre en œuvre pour que le syndrome du bébé secoué soit connu par le plus grand nombre", précise au Figaro Me Sylvie Vernassière, leur avocate.