Tariq Ramadan accusé de viol : Christelle raconte son "effroi" face à "ses yeux de fou"

C'est l'une des accusatrices de Tariq Ramadan. "Christelle", l'une des deux femmes ayant porté plainte pour viol contre le théologien suisse, est venue le confronter ce jeudi 1er février dans les locaux de la police judiciaire. Cette nuit, l'homme a été déféré en vue d'une mise en examen.





Huit ans après les faits qu'elle lui reproche - et que l'interessé réfute -, celle que la presse désigne par un pseudonyme a livré un long témoignage à nos confrères de Vanity Fair. Elle raconte comment il lui a monté le "bobard du siècle" pour l'approcher. Et comment, elle - qui se sentait au plus mal après notamment un accident qui l'oblige depuis à marcher avec une canne - a pu "tomber dans ce truc énorme".