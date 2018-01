Toulouse : alerte enlèvement déclenchée pour un bébé dont le pronostic vital est engagé

CHAUD DEVANT !





Vous vous gelez ? Sachez qu'en Australie, à l'heure où l'on écrit ses lignes, le gouverment prévient la population de l'arrivée d'une vague de chaleur "très sérieuse" va s'abattre sur l'Australie dimanche. Des températures de plus de 40° sont attendues et 45° du côté des villes de Penrith et Richmond.