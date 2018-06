Esclavage moderne : un trafic de mendiants bulgares démantelé à Toulouse

La mécanique d’asservissement est bien huilée. Les familles appâtent de modestes citoyens bulgares en leur promettant de gagner de l’argent en faisant la manche. A son arrivée, chaque mendiant bulgare est privé de son passeport et se voit attribuer un carrefour où, de 7h du matin à 21h, il doit mendier tous les jours. Pour chaque coin de rue, les tortionnaires déterminent une somme d’argent quotidienne à atteindre. Pour ce petit carrefour, un jour de pluie, il faudra gagner au moins 30€. Mais pour ce grand carrefour très passant, ce sera 400€ ! Et gare à ceux qui ne ramènent pas assez… Ces esclaves modernes essuient des coups de couteau et se font rouler dessus par la voiture d’un de leurs "propriétaires".





"Propriétaire" ? L’emploi du mot est justifié, car les familles se revendent les mendiants entre elles. Chacun vaut 500€. "C’est la même dynamique que la prostitution, explique le commissaire Karim Fillali, chef de la sûreté départementale de Haute-Garonne. Les emplacements [de mendicité] sont privatisés et les [Bulgares] passent de mains en mains."