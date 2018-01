Toulouse : un étudiant grièvement blessé après une chute du 4e étage

L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, à la cité univertaire Chapou, situé dans le quartier des Ponts Jumeaux, près du centre de Toulouse.





Un étudiant a été très grièvement blessé en chutant, a priori accidentellement, par la fenêtre du 4e étage de sa chambre, a appris l'AFP auprès de la police et des pompiers. Le drame se serait produit vers 2 heures du matin, et les pompiers, alertés, ont été prévenus à 2h11. Le jeune homme a été transporté en urgence à l'hôpital Purpan, à Toulouse, selon le Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne. Il a notamment été blessé à la colonne vertébrale.