Tours : deux patientes âgées décèdent dans la salle d'attente des urgences en quinze jours

Deux personnes âgées sont décédées à quinze jours d'intervalles au CHRU Trousseau de Tours, annonce France Bleu Touraine ce vendredi. "En fin de vie en raison d'une pathologie assez grave", les deux patientes sont mortes dans la salle d’attente des urgences. "C'est un phénomène exceptionnel" explique le professeur Pierre-François Dequin, responsable médical du Pôle Urgences du CHRU Trousseau, interrogé par la radio locale, tout en rappelant que "les urgences sont confrontées régulièrement à la mort". Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 avril dernier pour le premier défunt, et le 3 mai concernant le second.





Selon France Bleu Touraine, les deux femmes sont mortes dans une salle d'attente bondée, où figuraient "entre 12 et 15 brancards", contre six habituellement. Au cours de l'attente, les deux personnes seraient restées respectivement plus de 6 et 4 heures sur le brancard. "Les équipes sont meurtries, choquées, blessées par ces décès indignes", indique le professeur Dequin. "Elle a été écoutée juste après l'admission au bout d'un quart d'heure, mais qu'il y avait des cas plus graves à gérer" explique notamment le chef des urgences concernant la première patiente.