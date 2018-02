Tours : enceinte, elle sauve son voisin octogénaire de son appartement en flammes

Elle n'a pas réfléchi longtemps et a pris son courage à deux mains. Une jeune femme de 23 ans , habitante du centre-ville de Tours, a porté secours à son voisin de octogénaire, dont l'appartement était en proie aux flammes. Un courage à saluer d'autant plus à saluer qu'elle est enceinte, rapportent les médias locaux. L'incendie s'est déclaré vers 20h lundi 5 février au premier et dernier étage d'un immeuble.





Une trentaine de pompiers et leur grande échelle ont été dépêchés sur place pour éteindre les flammes, selon France Bleu Centre qui précise que l'homme, âgé de 80 ans, connaît des difficultés pour se déplacer. Lui et sa sauveuse ont été pris en charge par le Samu et les pompiers, précise La Nouvelle République. Ils ont été ensuite été hospitalisés après avoir inhalé beaucoup de fumée. Les causes de l'incendie étaient encore inconnues.