VIDÉO - "Il l'a agressée, elle est restée devant la porte" : témoin de l'attaque, le serveur d'un restaurant raconte

Très marqué par cette attaque, le jeune homme explique également que l'agresseur avait "continué son chemin, son couteau à la main, plein de sang, à 'taper' dans tous les commerces, à continuer à chercher des personnes pour les agresser." Selon lui, la scène a duré "dix minutes grand maximum".





"Je pense que cela a duré un peu plus de cinq minutes, il a eu le temps de faire un tour, dans une rue commerçante, et j'ai vu tout le monde sortir de la rue en criant : 'Faites attention, courez, rentrez, protégez-vous ! L'agresseur est sorti ensuite, et la police est vite arrivée et l'a encerclé. Dès qu'ils sont sortis de leurs voitures, l'agresseur a essayé de leur mettre des coups de couteau et la police lui a tiré dessus directement", conclut le serveur.