Trésor du Mont-Blanc : le jeune alpiniste qui l'a découvert attend toujours de savoir ce qu'il va récupérer

Qui va récupérer les pierres précieuses (émeraudes, saphirs et rubis) découvertes sur le glacier des Bossons en août 2013 ? Cinq ans après, le mystère n'est toujours pas résolu. Et le jeune découvreur, un alpiniste savoyard, attend des nouvelles de la part de la gendarmerie d'Albertville à qui il a remis le précieux magot. Selon Le Dauphiné, des recherches sont toujours en cours pour mettre la main sur un éventuel propriétaire. Sinon, "la loi est formelle, le trésor pourrait lui revenir", indiquait à l'époque le commandant Sylvain Merly dans le quotidien régional.





Retour sur les faits... Courant 2013, un jeune alpiniste originaire de la vallée de la Tarentaise, en Savoie, "adepte de randonnée en montagne et de tout ce qui touche aux combats armés et à l’aviation militaire" arpente le glacier des Bossons, dans le massif du Mont-Blanc. Un site dont la légende dit qu'il regorge de trésors après les crashs, en 1950 et 1966, de deux avions de la compagnie Air India, relate Le Dauphiné.