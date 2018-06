Tuerie de Chevaline : la Suisse prête à aider la France sur l'arme du crime

COOPÉRATION - Plus de cinq ans et demi après, la tuerie de Chevaline reste un mystère. Mais l’enquête autour du meurtre d'une famille britannique et d'un cycliste français va peut-être pouvoir progresser. La Suisse a accepté de collaborer avec la France afin d’identifier le propriétaire de l’arme du crime, selon une information de L’Express.