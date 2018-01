Tueurs en série : "Il nous manque un outil pour pouvoir être performant", nous confie le procureur en charge de l'affaire Maëlys

Vous préconisez également l’allongement de la détention provisoire dans les affaires de tueurs en série. Quel en serait l’objectif ?

Il y a pour nous une nécessité de réforme de l’appareil judiciaire proprement dit pour mener à bien ces dossiers. L’allongement de la détention dans les affaires de tueurs en série serait une bonne chose. D’abord, parce que tous les dossiers ne sont pas révélés en même temps et les enquêtes ne commencent pas au même moment. Quand on a un mis en examen qui est en détention provisoire, cette durée de la détention du premier dossier est une espèce de couperet auquel on ne peut échapper aujourd’hui. Or, plus il y a de crimes, plus les investigations sont longues et difficiles, surtout que ces gens ne sont pas toujours coopératifs, que les corps sont souvent cachés et que les zones géographiques sont parfois très étendues. Aujourd’hui, la détention provisoire est d'un an, renouvelable un an puis une troisième année éventuellement. Il faut, à mon sens, prévoir des détentions qui sont plus longues. Je sais bien qu’il y a le délai raisonnable prévu par la jurisprudence européenne. Mais il n’est pas déraisonnable pour quelqu’un à qui l’on reproche d’avoir tué plusieurs personne que les investigations soient plus lentes. Surtout quand la lenteur des instructions est imputable au mode de défense que ces personnes ont choisi.





Vous demandez également des dispositifs pour pouvoir regrouper des dossiers…

Oui, et ce, y compris si les juridictions ou les parquets ne sont pas d’accord. Les magistrats ne sont pas propriétaires de leurs dossiers. A un moment, il faut pouvoir trancher. Il faut, autant que faire ce peut, que les personnes soient jugées par une seule et même cour d’assises. Enfin, On pourrait aussi inventer une co-saisine de juges de tribunaux différents, à inter-juridiction. Un mode de travail où les juges, qui aujourd’hui travaillent chacun dans leur juridiction pourrait travailler ensemble, au sein d’une équipe, pas seulement en échangeant des informations.





Avec la mise en examen de Nordahl Lelandais dans l'affaire Noyer,la piste d'un éventuel tueur en série a tout de suite été évoquée par les médias, notamment. Avez-vous un commentaire à faire à ce propos?

Je n'ai aucune opinion sur le sujet. Nous n'avons, à Grenoble, que l'affaire Maëlys, ce qui est déjà bien suffisant. Je n'ai pas connaissance des autres dossiers et je n'ai aucun commentaire à faire sur ces affaires. Je vous rappelle que, dans la définition, qui n'est pas une définition légale mais une définition communément admise, un tueur en série est caractérisé à partir de trois meurtres.