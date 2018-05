Un adolescent de 14 ans à la tête d'un trafic de drogue arrêté

Les services de la sûreté départementale du Pas-de-Calais enquêtaient depuis plus d’un an sur un important trafic de drogue ayant lieu à Boulogne-sur-mer. Pendant toute leur investigation, les policiers surveillaient très précisément la zone située entre la place de France et la rue de l’Amiral-Bruix.





Finalement, après des mois et des mois de travail, la police a réussi à démanteler en début de semaine un impressionnant business de trafic de stupéfiants installé dans ce quartier de la ville.