Un agent de la RATP meurt écrasé entre deux bus, une enquête interne lancée

"Aujourd’hui nous sommes tous sous le choc et pensons avant tout à la famille du collègue et aux conducteurs du dépôt qui ont besoin d’être accompagnés, la recherche de responsabilité interviendra dans un second temps", a déclaré Fabien Cormier, délégué CGT de la RATP, à nos confrères du Parisien. Ce dernier souligne également le contexte tendu dans lequel évoluent les salariés, "un manque de moyens criant sur la ligne du TVM" et "une grosse pression sur les machinistes".