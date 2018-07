Un avion disparaît des radars au dessus de l'Ouest de la France à cause d’un bug informatique

Le système d'alerte embarqué (TCAS) "a parfaitement fonctionné" et "suite à l'alerte reportée, le contrôleur aérien a forcé sa visualisation sur l'écran radar", ajoute-t-elle. Il s'agit "d'un événement significatif mais qui ne représente pas de risque majeur pour la sécurité aérienne, au regard de l'espacement maintenu", affirme la DGAC, précisant qu'un "retour d'expérience en cours" devra permettre d'apporter "les mesures correctives indispensables".





Cet avion venu d'Espagne "a traversé nos espaces quasiment en intégralité", selon Stéphane Lesage. "On l'a perdu dans le Golfe de Gascogne, jusqu'au milieu de la Manche", a-t-il précisé. L'"interface électronique" du centre de contrôle "est appuyée sur un système qui date des années 90" et "pas conçu du tout pour durer aussi longtemps et traiter autant de trafic", a jugé le responsable syndical.