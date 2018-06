Un Bleu répond à l'appel à l'aide d'une maman

Cette semaine sur les réseaux sociaux, un appel à l'aide circulait concernant la poussette d'un garçon, Enzo. L'enfant est atteint d'une maladie génétique rare et il avait besoin de cette poussette pour être plus autonome à se déplacer. Mais la sienne avait été volée avec son siège auto adapté à Rouen, là où vit la famille. La mère du garçon a donc lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour financer une nouvelle poussette car elle coûte plus de 1 000 euros. Le jeudi 14 juin, l'union nationale des footballeurs professionnels a contacté la mère d'Enzo pour lui annoncer que Florian Thauvin a décidé de financer la poussette. Un beau geste de solidarité de la part du footballeur.



Ce samedi 16 juin 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les clics d'Aurélia", nous parle du beau geste de Florian Thauvin qui a décidé de financer une nouvelle poussette pour un enfant malade. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.