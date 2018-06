Un cadre de LR soupçonné d'avoir détourné des fonds lorsqu'il était conseiller à Pôle emploi

Verlaine Djeni est soupçonné d’avoir fait bénéficier à 6 personnes d’allocations ou d’aides de Pôle emploi alors qu’elles n’y avaient pas le droit. Selon nos informations, la justice enquête sur un possible système de rétrocession : des chèques provenant des bénéficiaires des détournements auraient été déposés sur les comptes du mis en cause. Celui-ci conteste les faits qui lui sont reprochés.





Verlaine Djeni "fait partie de nos militants les plus efficaces sur les réseaux sociaux et sur Internet pour défendre nos idées", avait lancé le président du conseil national LR Jean Leonetti lors de la nomination de cet homme de 52 ans à la commission des recours du parti, rapporte un article du Monde du 7 février dernier. Mediapart, qui a révélé l'information de sa garde à vue, souligne de son côté que Verlaine Djeni "est coutumier des propos à l’emporte-pièce sur l’immigration, l’islamisme, la délinquance et les fraudes en tout genre". En plus de ses activités au sein de LR, Verlaine Djeni s'est également affiché en tant qu'animateur de la webtélé de "réinformation" La France libre lancée par André Bercoff et Gilles-William Goldnadel.