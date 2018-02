Nord : un hôpital visé par une dizaine d'incendies après des lettres de menace

Dès les premiers départs de feu, plusieurs zones de l'hôpital ont été évacuées, "dont un bloc opératoire, des chambres et des locaux administratifs", a indiqué la préfecture. Au total, 17 bâtiments et 119 personnes, des patients, des visiteurs et des membres du personnel soignant, ont été évacués. Trois patients, au bloc opératoire au moment des faits, ont dû être conduits vers un autre centre hospitalier non loin de là.





Selon les premières constatations des enquêteurs, les incendies sont dus à des "mises à feu artisanales sur des couches, des matelas, des papiers" qui ont été "circonscrites rapidement à chaque fois par les équipes de sécurité en lien avec les pompiers", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais. Aucune chambre n’a été touchée car 'les matelas ont anti-feu donc ne prennent pas feu, mais dégagent beaucoup de fumée", a précisé la préfecture.