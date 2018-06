Un enfant de 5 ans meurt dans un accident d'ascenseur dans un centre commercial à Argenteuil

Le drame s'est déroulé vendredi peu avant 19h. Un enfant de cinq ans est décédé dans le centre commercial Côté Seine à Argenteuil (Val d'Oise) où il se trouvait avec sa famille.Selon les premiers éléments de l'enquête, le petit garçon a emprunté l'ascenseur qui relie le rez-de-chaussée au premier étage et s'est retrouvé coincé après un "décrochage" de la machine, a indiqué la préfecture.





"On a entendu des hurlements, les gens passaient avec des enfants, raconte Yasmine, commerçante et témoin de l'accident. Au début on a cru que c’était une attaque avec un tireur armé donc a fait rentrer les gens dans la pharmacie en fermant le store. Ensuite les gens du centre commercial nous ont demandé d’ouvrir et d’évacuer donc on est partis tout de suite. C’était choquant, très choquant vraiment".