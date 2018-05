"Un enregistrement qui nous foudroie" : entre émotion et dignité, la famille de Naomi demande "que justice soit faite"

Forcément, avec cet enregistrement, les questions se multiplient, toujours plus. "Qu’est-ce qui a tué ma fille ? Il n’y a pas de réponse à ça. Oui, il faut accepter la fatalité, je veux bien". Mais pour la mère il n’y a pas de fatalité, il y a quelque chose. "On veut avoir des réponses. Pourquoi ? Qui est cette dame ? Qui est cette première femme, qui avait l’alerte, qui ne l’a pas bien passé chez l’autre ? Cette autre là non plus n’a pas fait attention. Je veux ces noms-là, je veux savoir pourquoi elle a fait ça. Est-ce qu’elle avait quelque chose contre ma fille, pour la laisser au bord de la route ? (...) C’est quelque chose qui nous tient à cœur, qu’on nous donne les explications". Le père aussi, aligne ses questionnements : "Pourquoi on n'a pas répondu à son appel et pourquoi l'autopsie n'a pas été faite à temps ? Pourquoi on a laissé le corps de ma fille en putréfaction ?", s'insurge-t-il.





Pour autant, la famille refuse de stigmatiser, de tirer des conclusions trop hâtives. Elle refuse de vouloir laisser peser toute la responsabilité sur l’opératrice du Samu, qui a été suspendue. "La responsabilité, c'est un ensemble (...) C'est l'hôpital", dit Honorine Musenga, tandis que son mari complète : "On n’est pas en train de stigmatiser toutes les personnes (...) Il y a eu une accumulation de dysfonctionnements, effectivement." Et pour connaître la vérité, qu’ils ont parfois l’impression d’être "étouffée", l’impression d’avoir été "baladés", ils demandent que "justice soit faite" : "C'est cela notre première préoccupation pour cette enfant qui était aimée de tous", dit la maman.