Un étudiant grièvement blessé lors de l'évacuation de la fac de Tolbiac ? Après la préfecture, l'APHP dément à son tour

Tôt vendredi, une centaine de CRS avaient pénétré sur le site appelé Pierre Mendès-France, une tour de 22 étages occupée depuis le 26 mars, pour évacuer la centaine d'occupants présents sur place. Si la PP assurait peu après que l’opération s’était déroulée dans le calme, de nombreux étudiants évacués témoignaient à l'AFP avoir été matraqués et insultés par les CRS, alors qu'ils n'opposaient aucune résistance.





Le site d'actualité écologique Reporterre s'appuyant sur le récit d'un occupant assurait qu’un étudiant avait été "grièvement blessé", en tombant "du haut du toit" alors que les "gars de la BAC étaient à (leurs) trousses". Et d’expliquer que les forces de l’ordre avaient "effacé toutes les traces de sang". La représentante du syndicat étudiant l’Unef Tolbiac confirmait à Marianne qu’un étudiant avait été gravement blessé à la tête et était même "dans le coma". Quelques heures plus tard, le site revenait sur son information indiquant que la représentante ne parlait plus de coma maintenant néanmoins qu'un étudiant était grièvement blessé.