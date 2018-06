Un lycéen mortellement poignardé alors qu'il se promenait dans un parc, le portrait-robot de son agresseur présumé diffusé

Selon l'appel à témoin et le portrait-robot établi sur les déclarations de la jeune fille, l'homme recherché a entre 25 et 30 ans, mesure entre 1,80m et 1,90m et a la peau mate. Au moment des faits, il portait une casquette grise, un pantalon de treillis et un foulard militaire. La Brigade de recherche de Châlons-en-Champagne et la Section de recherche de Reims sont en charge de l'investigation.