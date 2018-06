Un homme tué dans une fusillade dans la Marne

Peu de personnes ont souhaité témoigner. Selon une autre source proche de l'enquête, les auteurs des coups de feu ont été interpellés samedi matin. Leur nombre n'a pas été précisé. Il y a quasiment 10 ans jour pour jour, dans la nuit du 14 au 15 juin 2008, des émeutes avaient secoué Vitry-le-François après le meurtre par balle d'un jeune dans le même quartier, en proie au trafic de drogue. Une cinquantaine de véhicules avaient été incendiés, la gare et un local de l'office HLM saccagé, et des pompiers et gendarmes avaient été agressés.