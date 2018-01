Un jeune homme annonce qu’il va se suicider sur Twitter, la police intervient à temps pour le secourir

Le compte de Maxime est en effet suivi par 700 abonnés. Des centaines d’internautes ont fait tourner le message, et des Twittos ont signalé la publication via le réseau social à la police nationale et aux pompiers. D’après la préfecture de police de Paris interrogée par 20 minutes, "des voisins l’ont aperçu au balcon", et la police est intervenue aux alentours de 10 h. Le jeune homme est sain et sauf.