Angoulême : un jeune homme grièvement blessé après avoir été électrocuté par sa guitare électrique

Le commissariat d'Angoulême s'est chargé de l'enquête afin de déterminer les causes de cet accident rarissime. Selon nos confrères de La Charente libre, la guitare et le matériel de sonorisation ont été saisis par les policiers.





En mai 1973, le guitariste du groupe Stone the Crows, Leslie Harvey, 27 ans à l'époque, avait été électrocuté, en se saisissant d'un micro, les mains mouillées. En 1976, Keith Relf était décédé à 32 ans dans les mêmes conditions, électrocuté par la guitare sur laquelle il s'exerçait à la suite d'un branchement défectueux. Il était le chanteur et joueur d'harmonica du groupe britannique The Yardbirds, où ont également joué Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page.