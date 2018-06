Un lycéen mortellement poignardé alors qu'il se promenait dans un parc, un mineur interpellé

Un mineur, soupçonné d'avoir poignardé à mort un adolescent à Mourmelon-le-Grand dans la Marne a été interpellé lundi soir. il s'agirait d'un mineur marginalisé de 17 ans.





Il était près de 15h samedi dernier au moment des faits. La victime, un jeune homme de 17 ans, se promenait avec sa compagne dans le parc du "Bois des Soeurs" de Mourmelon-le-grand dans la Marne. "Un échange de regards ne se passe pas bien" avec un autre garçon et l'agresseur présumé "aurait essayé de prendre le sac à main" de la jeune fille, avait indiqué dimanche le parquet de Chalons-en-Champagne. "L'altercation redouble et le jeune se prend des coups de couteau dans le dos", environ une vingtaine, avant de succomber, d'après le récit de la jeune fille fait aux enquêteurs et relaté par le parquet. Une plaie au cou "laisse penser à un égorgement", selon la même source, qui parle d'une agression "particulièrement violente". Le jeune homme, qui s'apprêtait à passer son bac, est décédé peu après et son agresseur avait pris la fuite.