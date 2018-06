Un RER B déraille après les intempéries, 7 blessés légers : ce que l'on sait

Le trafic est interrompu jusqu'à nouvel ordre dans les deux sens de circulation entre Orsay-Ville et Saint-Remy-les-Chevreuse et des bus de substitution ont été mis en place, a indiqué la RATP. "La voie est très endommagée et on ne sait pas quand le trafic va pouvoir reprendre, a annoncé Catherine Guillouard. Il va y avoir de très gros travaux de réparation, notamment pour lever les trois rames couchées".





Les alertes intempéries, qui courent jusqu'à mercredi 13h, concernent quasi-exclusivement la moitié nord du pays, à l'exception de cinq départements dans le Sud-Ouest : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées à cause de la pluie et des inondations, le Gers et le Tarn-et-Garonne à cause des risques d'inondation.