Une famille meurt dans les flammes à Pau : la mère avait porté plainte pour violences contre son mari

Un "différend familial" qui aurait tourné au massacre. C'est la piste qui est étudiée après la découverte ce mardi matin dans un appartement du centre-ville de Pau de cinq corps, quatre adultes et un enfant, membres de la même famille. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère de l'enfant a été ligotée et bâillonnée et le père les veines tailladées.





Les pompiers ont été appelés mardi matin par une personne "qui ne pouvait pas ouvrir la porte de l'appartement dans lequel a eu lieu l'incendie et qui s'inquiétait car elle voyait du sang couler sur le rebord d'une des fenêtres de l'appartement", ont précisé les secours. Selon la même source, "lorsque nous sommes arrivés dans l'appartement, un canapé se consumait". Le feu a été "rapidement maîtrisé", selon les pompiers.





Selon la voisine interrogée par l'AFP, l'appartement était occupé par un couple franco-espagnol, parents d'un enfant de deux ans. L'homme était Français, sa femme, une Espagnole d'une trentaine d'années, était professeure. Les parents de la jeune femme, des Espagnols de Saragosse, étaient venus leur rendre visite à Pau. "Une grosse dispute a éclaté à 5 heures du matin, j'ai entendu des cris d'enfants", a témoigné cette dame. Autant de signes qui pointent vers la possibilité d'un crime conjugal, alors qu'une source proche de l'enquête signale qu'"il y avait eu des interventions policières dans cette famille en lien avec une séparation qui se passait mal".