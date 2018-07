Une figure du monde hippique de 72 ans accusé d'agressions sexuelles sur mineurs

Gregory Pieux évoque dans Le Parisien les agressions dont il a été victime. Il explique que José Bruneau de la Salle et son père étaient amis et que, de fait, l'homme venait souvent leur rendre visite, chez eux. Il décrit en outre auprès de nos confrères une personne "fascinante". Les agressions se seraient déroulées à plusieurs reprises, lors de trajets en voiture ou encore dans la chambre de la maison familiale, dans laquelle logeait José Bruneau de la Salle, lorsqu'il leur rendait visite. "J’étais tétanisé, je faisais semblant de dormir, explique Grégory. J’ai gardé cette honte pour moi", dit-il. Puis, en 2009, il se confie sur ces agressions et son père apprend les faits. Confronté par ce dernier, l'agresseur présumé se fait alors oublier.





Durant six ans, Gregory Pieux n'aura donc plus de nouvelles de son agresseur présumé, jusqu'en 2015. Cette année-là, José Bruneau de la Salle aurait tenté d'acheter le silence de sa victime et, se sachant dans le viseur d'autres victimes présumées, il aurait demandé "une attestation disant qu’il ne s’était rien passé. Cela a réveillé ma haine", explique Gregory Pieux dans le quotidien. Il décide alors de porter plainte. Il évoque aussi une lettre, écrite selon lui par José Bruneau de la Salle, dans laquelle ce dernier s'excuse d'avoir "passé les limites de la décence". Cette lettre, il n'en a eu connaissance que très récemment.