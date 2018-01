Une fillette de 6 ans entre la vie et la mort : sa mère et son compagnon mis en examen pour actes de torture et de barbarie

SÉVICES - Cinq jours après avoir été hospitalisée à Bourges puis à Tours, le pronostic vital d'une fillette de 6 ans est toujours engagé. Sur lson corps, les médecins ont retrouvé des traces de coups, de morsures et de brûlures. Sa mère et son compagnon, qui ont tenté de prendre la fuite, ont été mis en examen pour actes de tortures et de barbarie et écroués, tout comme trois autres membres de l'entourage de la petite.