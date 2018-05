Une intervention du Samu trop tardive ? Une enquête ouverte à Cahors après la mort d’un septuagénaire

De son côté, le docteur Thierry Debreux, le médecin chef du Samu, estime qu’il n'y a "pas eu de dysfonctionnement" : "L'affaire a été traitée de façon très professionnelle", affirme-t-il. "A la différence de l'affaire de Strasbourg, un médecin est entré en contact avec le patient, il a ensuite envoyé un médecin de garde", a-t-il indiqué à l'AFP. Il a précisé que "la permanencière a orienté l'appel sur le régulateur de la médecine libérale" qui a pu "interroger le patient et lui donner des conseils".





Par ailleurs, le Samu du Lot est mis en cause pour deux décès intervenus en 2012 et 2013 et qui font l'objet d'une enquête confiée à un juge d’instruction de Cahors, a indiqué à l'AFP l'avocat des familles, Me François Faugère. "Dans ces deux dossiers, on peut parler de dysfonctionnements", a souligné l'avocat, mais il n'a pas souhaité "en dire plus sur des affaires à l'instruction".