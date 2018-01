Une stèle érigée en l'honneur de nazis découverte dans un village de Moselle, une enquête ouverte

Sa découverte a provoqué l’indignation à Volmunster, en Moselle. Une stèle en l’honneur de SS, a ainsi été construite sur un terrain privé, dans un champ régulièrement emprunté par des promeneurs, révèle L'Est Républicain. "La parcelle appartient à des privés, une famille allemande", a ainsi indiqué un élu au journal régional, alors qu’un habitant raconte : "C’est un cousin qui est tombé dessus, en se promenant. Le monument vient sans doute d’être installé. Le ciment est encore frais. Les fleurs ne sont pas fanées, les rubans noir et rouge encore bien colorés".





Toujours selon L'Est Républicain, la devise "Drauf, dran und durch" - traduisez "En avant, on y va, à travers" - figure sur la stèle en question, érigée par des héritiers de la 17e SS Panzergrenadier Division. Une division qui s’était tristement illustrée notamment par le massacre de Maillé, le 25 août 1944, où 124 des 500 habitants de la petite commune d’Indre-et-Loire ont été tués, en représailles d’actions de résistants locaux. L’enquête concernant ces meurtres avait été rouverte le 1er août 2005 par le procureur général de Dortmund, indique également le quotidien diffusé en Lorraine et en Franche-Comté. Néanmoins, l’affaire a été classée sans suite début 2017, faute d'avoir identifié des suspects encore en vie.