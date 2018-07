Une stèle nazie avait été découverte par un promeneur : le propriétaire du terrain, un Allemand, mis en examen

L’affaire avait ému, et fait grand bruit près de Bitche, en Moselle. En janvier dernier, sur la commune de Volmunster. Un promeneur avait découvert, en se baladant, une stèle au monument encore frais, pourvues de fleurs et de rubans noirs et rouge... en l’honneur de la 17e SS Panzergrenadier Division. Une unité allemande qui est notamment suspectée dans le massacre de Maillé, en Indre-et-Loire, où 124 habitants avaient péri, et des enfants tués à bout portant en août 1944. La stèle venait visiblement d’être installée au pied d’une haie, dans un pré, le ciment était frais et les fleurs pas fanées. Au bas de la stèle, la devise "Drauf, dran und durch", soit "En avant, on y va, tête baissée". Une enquête pour apologie de crimes contre l’humanité avait été ouverte.





Le Républicain Lorrain a révélé ce mercredi que le propriétaire du terrain, un Allemand de 34 ans qui vit en Allemagne, avait été mis en examen la semaine dernière. "Le juge d’instruction lui a notifié les faits reprochés lors d’un interrogatoire de première comparution. Il a également été placé sous contrôle judiciaire et sera réentendu très rapidement", indique le Républicain lorrain.