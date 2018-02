Val d'Isère : un père et sa fille de 11 ans meurent dans une avalanche

Ce dimanche, un père et sa fille de 11 ans ont été tués dans une avalanche survenue sur la piste fermée de la Combe du Géant, dans le secteur de Pisaillas à Val d'Isère. La piste n'était pas accessible en raison du risque d'avalanche. Toujours en Savoie, un randonneur a été tué dans le massif de l’Etale, au-dessus de la station de la Giettaz-en-Aravis, quand une corniche a cédé sous son poids.



