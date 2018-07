Trois ans après sauvé deux enfants d'un incendie, un sans-papiers reçoit sa carte de séjour

La fin de plusieurs années de galère. Mohamed Aymen Latrous, un sans-papiers Tunisien de 22 ans, a obtenu lundi une carte de séjour à la préfecture du Val d’Oise. Une formalité administrative accordée trois ans après avoir sauvé des enfants d’un incendie. Un sauvetage mis en lumière après celui de Mamadou Gassama en mai dernier.





"C’est un soulagement… Je suis si content. Je n’arrivais pas à travailler. Je vais enfin pouvoir voir ma famille. Mener une vie normale", a déclaré au Parisien le jeune homme ce mardi. Il a obtenu un titre de séjour d'un an, renouvelable. Un titre accordé plus de trois ans après cette soirée du 10 avril 2015 : ce jour-là, alors qu'il se promène avec deux amis, le jeune homme entend une mère de famille appeler au secours. Des flammes s'échappent de la cuisine de l'appartement. Les trois amis se précipitent à l'étage. Le Tunisien s'empare du bébé de 19 mois, qu'il protège de son mieux des fumées toxiques, tandis que ses compagnons s'occupent de mettre à l'abri son grand frère et d'éteindre le feu.