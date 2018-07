Val-de-Marne : pour échapper à ses agresseurs, il se jette d'un RER qui roulait à 80 km/h

Il a choisi la solution extrême pour échapper à ses agresseurs. Le 15 juillet dernier, un jeune homme de 18 ans a sauté d'un train en marche, alors qu'il était la proie de cinq individus âgés de 14 à 17 ans. L'incident est survenu au milieu de l'après-midi, vers 16h15 révèle Le Parisien. La jeune victime monte alors dans un RER C à la gare d'Ablon-sur-Seine, sa ville de résidence, avant que cinq adolescents ne montent à leur tour dans le train, l'arrêt de Choisy-le-Roi.





Ces derniers s'en prennent alors au jeune homme en lui assénant des gifles puis des coups de poing, avant de lui voler son téléphone portable, toujours selon le quotidien francilien. Une source proche du dossier a indiqué au Parisien que la victime et ses agresseurs "se connaissaient plus ou moins". "Il y avait, semble-t-il, un contentieux" ajoute-t-elle. Dans l'indifférence générale, les coups pleuvent à l'encontre du jeune de 18 ans, ses agresseurs le suivant à l'étage supérieur de la rame. "Tu crois que parce qu’il y a du monde, on va arrêter de te frapper ?" auraient alors déclaré les cinq individus.