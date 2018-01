Spectaculaire braquage à Saint-Tropez : les auteurs toujours en fuite

Du travail de professionnel. Quatre individus armés et cagoulés ont fait irruption mardi vers 18h45 au milieu du salon des Antiquaires à Saint-Tropez, dans le Var. Sans hésitation, les malfaiteurs se sont dirigés vers un stand de bijoux et de montres, dont ils ont cassé les vitrines avant de faire main basse sur le contenu, non sans tenir en joue les exposants présents. Alors qu’ils prenaient la fuite à pieds avec leur butin, les braqueurs sont ensuite tombés nez-à-nez sur des gendarmes et ont ouvert feu à plusieurs reprises, sans faire de blessé. Le plan épervier a été déclenché.





Les braqueurs étaient toujours recherchés ce mercredi matin. D’importants moyens sont mobilisés, notamment le groupe d’investigation cynophile de Cuers, les brigades de recherche de Gassin et Saint-Tropez, la Section de Recherche de Marseille et le détachement aérien de Montpellier.