Versailles : décès d'un vendeur à la sauvette percuté par une voiture de police, l'IGPN saisie

Une enquête pour "homicide involontaire" a été confiée à l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), a indiqué le parquet de Versailles. Des membres de sa famille et d'autres vendeurs, qui travaillent habituellement sur la place d'Armes devant le château, se sont rassemblés mercredi en fin de matinée sur les lieux du drame pour se recueillir.





La sœur de la victime et l'un des ses collègues ont dit ne pas croire à un accident. "Ce n'est pas un accident. On veut que justice soit faite. On veut connaître la vérité", a déclaré Abdoul à l'AFP.