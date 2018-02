Ils se filment en train de torturer un hérisson et diffusent leur vidéo sur Facebook

Tout a débuté le 3 février, quand deux personnes se présentent à la gendarmerie de Vic-en-Bigorre, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), rapporte ce jeudi Toulouse7. Ils viennent signaler l'existence d'une vidéo concernant un hérisson et qui circule sur le réseau social. Durant de longues minutes, on y voit un animal subir les sévices de plusieurs jeunes. Récupéré au bord d'une route, il se voit rapidement allumer un feu sur son dos. Puis il se voit infliger des coups de pieds, avant qu'un bidon d'essence ne soit versé sur lui et qu'il soit brûlé vif.