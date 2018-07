Victime d'exhibition sexuelle dans le RER, elle dénonce la lenteur du service d'urgence, la SNCF conteste

Tout commence lorsque la jeune femme monte dans le train. Ayant un peu chaud, Ingrid enlève son gilet et se retrouve bras nus, en débardeur. Une vue qui aurait suscité l'excitation d'un homme, monté en même temps qu’elle et assis un peu plus loin sur sa droite. "À un moment j’entends un petit peu de bruit donc je tourne la tête. J’ai eu l’impression qu’il était en train de chercher quelque chose dans son sac, donc je ne lui ai pas prêté attention plus que ça. De nouveau j’entends un bruit à ma droite, mais suffisamment fort pour que je tourne la tête. Et là, je m’aperçois que l’homme avait sorti son sexe et était en train de se masturber dans le plus grand des calmes, en me regardant", raconte-t-elle, les traits tirés, sur la vidéo.