Victoire des Bleus : relaxe d'un homme accusé d'agression sexuelle sur les Champs-Elysées

En tout, 23 personnes, dont 16 majeurs et 7 mineurs ont été placés en garde-à-vue suite aux célébrations de dimanche et lundi dans la capitale, sur les Champs-Elysées et aux abords de l’hôtel du Crillon. Ce mercredi, deux hommes ont été condamnés à Paris à de la prison avec sursis, et un autre à une amende pour des vols dans des boutiques, et des violences sur des policiers dans la nuit de dimanche à lundi.