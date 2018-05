Accident mortel de manège dans l'Aude : comment est assurée la sécurité des attractions de fête foraine

Un premier contrôle a lieu sur le matériel neuf, puis tous les ans pour les manèges les plus sensationnels, ou tous les trois ans pour les autres. "Tout est contrôlé : la structure, les pièces hydrauliques, l'électricité", nous précisait en avril 2017 Christophe Cuvelier, le patron de CTD, l'un de ces organismes de contrôle agréé par l'État, alors que des incidents (non mortels) étaient survenus à la foire du Trône de Paris. C'est ensuite aux communes de vérifier que ces contrôles ont bien été effectués dans les délais nécessaires. En amont, les constructeurs sont aussi soucieux de la qualité finale de leur installation. Et ont donc aussi un rôle à jouer dans la sécurité des fêtes foraines.





Le risque zéro existe-t-il pour autant ? "Dans les accidents, il est souvent avéré que le paramètre humain est important", nous soulignait également le gérant de CTD. Et d'ajouter : "C'est aux forains de surveiller ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité". Rappelons aussi que selon la Commission de la sécurité des consommateurs, une centaine d'accidents, la plupart non mortels heureusement, surviennent chaque année dans des manèges. Et la première source de ces accidents est le comportement des usagers.