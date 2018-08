Aéroport d'Orly : une bagarre entre les rappeurs Booba et Kaaris retarde des vols

Une scène d'une rare violence s'est déroulée au milieu des voyageurs à l'aéroport d'Orly dans l'après-midi de ce 1er août 2018. Une bagarre qui impliquait les rappeurs Booba et Kaaris a éclaté, causant l'évacuation du hall 1 et même le retard de certains vols. La zone d'embarquement n'était accessible qu'une heure après l’altercation et des dégâts matériels sont constatés. Les deux rappeurs, ainsi que leur entourage, ont donc été placés en garde à vue.